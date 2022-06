Tras más de 100 días de no declarar a la prensa, el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó en una reciente entrevista con el canal del Estado que algunos medios de comunicación no informan lo que él señala, sino que publican un libreto que ya manejan con anticipación.

“Es una decisión personal a la cual yo conozco muy bien el comportamiento de cierto sector de la prensa durante mi recorrido como candidato, y cuando he venido viendo de que cedo algunas entrevistas, en algunos espacios, no se dice lo que me entrevistan, sino el libreto que llevan ellos con anticipación”, indicó.

“Uno de ellos (entrevistas) fue lo que pasó con este periodista que vino, el señor Rincón. El señor quería ponerme unas palabras en la boca y al final sacaron lo que él quería y no lo que nosotros habíamos dicho”, agregó el mandatario.

100 días sin entrevistas

Cuando el periodista le consultó si es que ese distanciamiento con la prensa se debió a lo que sucedió en esa entrevista con CNN, Castillo respondió que “Yo le pregunto a usted, ¿ha recibido alguna llamada mía, diciendo, sabe que haga esto, a pesar de que este es el canal de todos los peruanos?”.

“Yo soy totalmente respetuoso de la libertad de prensa y en mi gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza”.

Al consultarle si habrá una pausa para atender a los medios después de la entrevista brindada hoy, el mandatario indicó “¿Esperar 100 días más?, no lo creo”, dijo en tono de broma.

Respetuoso con la prensa

El presidente Castillo señaló en otra parte de la entrevista que es respetuoso con la prensa, pero que “respetos guardan respetos”.

“Los respetos guardan respetos. En el Perú estoy viendo, que, en comparación con otros lugares, donde hemos llevado gabinetes binacionales, y veo una postura tan responsable, tan neutral, tan seria de los medios de comunicación. Pero hay un sector acá, en el marco de una libertad de prensa, libertad de expresión, te tratan de todo: que eres comunista, que eres incapaz, que eres ladrón y cosas así”, lamentó Castillo.

“Yo creo que eso no le hace bien al país, pero téngalo por seguro de que yo no voy a responder a esta agenda propia que tiene un sector. Yo estoy más abocado a responder a los grandes desafíos y a los grandes problemas que tiene el país”, agregó.

No tiene contacto con sus sobrinos

En otra parte de su entrevista, Castillo afirmó que no ha vuelto a conversar con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Los sobrinos del mandatario se encuentran actualmente prófugos de la justicia tras ser implicados en una presunta red de corrupción en el MTC.

“No, no he vuelto a conversar. Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un gobierno, donde en este momento, es una suerte y una responsabilidad que asimismo en una pandemia”, señaló hoy por la mañana.

“Esta crisis de corrupción y los problemas de desigualdad que tiene el país. A mi jamás me van a encontrar, jamás me va a salpicar la corrupción, si pasa por el entorno familiar entonces tenemos que dar la cara, no solo al entorno del presidente sino a muchas personas que no dan la cara”, agregó durante el espacio en TV Perú.