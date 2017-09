PPK suspende viaje a Estados Unidos por crisis en el Gabinete

La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, informó que el viaje del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Estados Unidos (USA) fue suspendido por la situación que atraviesa el gabinete ministerial, luego que el Congreso no le diera la confianza que solicitó Fernando Zavala.

Como se sabe, el presidente Kuczynski tenía programado en estos días un viaje a Estados Unidos para participar en el 72 período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El presidente ha tenido que suspender, por el momento, el viaje. Él no ha viajado, iba a viajar esta noche, pero estamos evaluando frente a lo que sucede en el Congreso”, refirió la también congresista oficialista poco antes de conocer que la confianza les fue negada en el Parlamento.

Mercedes Aráoz comentó que este viaje del presidente Kuczynski era muy importante, pues en las Naciones Unidas serían tratados asuntos internacionales, como el tema de Corea del Norte, la situación de Venezuela y las medidas por el cambio climático.

Agregó que ahora se viene siguiendo lo que ocurre en el Congreso, sobre si se otorga o no la confianza al gabinete, y así poder determinar si el mandatario podrá cumplir con algunas de sus actividades ya programadas.

“Está en suspenso. Hoy no viajó y algunas actividades se van a tener que cancelar. Estamos en esta situación (…). Por lo menos a Naciones Unidas no sé si pueda llegar, y en el caso del viaje a Roma, con el Papa, tendrá que reprogramarlo. No lo sabemos, dependerá de lo que suceda entre hoy y mañana”, indicó.

El jefe de Estado también tenía en agenda viajar al Estado de la Ciudad del Vaticano a fin de realizar una visita oficial a la Santa Sede y formalizar la invitación al Papa Francisco, quien llegará al Perú en enero del 2018. (Andina)

no dejes de ver

Así sustentó Fernando Zavala la cuestión de confianza en el Congreso

Fernando Zavala se presentó en el Congreso. (Video: Canal N)