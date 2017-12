PPK: "He aprendido sobre mí y mis errores, que no repetiré"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en un nuevo Mensaje a la Nación, agradeció a los parlamentarios que no votaron a favor del proceso de vacancia en su contra y aseguró que aprendió de sus errores, los cuales no repetirá.

“Nuestra democracia permanece en pie digna y fortalecida, pero todo pudo haber terminado de otra manera. Estuvimos muy cerca de recorrer camino que pudo ser profundamente dañino para nuestra convivencia política y nuestra economía”, dijo en su mensaje, publicado en su cuenta de Facebook.

“Si eso no sucedió, fue debido a la determinación de parlamentarios que pertenecen a todas las tiendas políticas (…), actuando a la altura de tan exigentes circunstancias, para ellos y ellas mi reconocimiento, gratitud y mi respeto”, agregó.

Aseguró que aprendió sobre sus errores, los cuales no volverá a repetir. “He tomado debida nota de lo que han expresado. He aprendido sobre mí y sobre mis errores, errores que no repetiré. (…) La confianza que han vuelto a depositar en mí no será defraudada. Llevaré al país en el camino del desarrollo y crecimiento”, dijo PPK.

Aseguró que no renunciará en intentar construir “la unión que hoy no tenemos” y comentó que “las relaciones entre los poderes del Estado deben cambiar y deben mantenerse siempre bajo el estricto respecto”.

Finalmente, culminó su mensaje deseándole a los peruanos felices fiestas de fin de año. “Felices fiestas, muchas gracias y muy buenas noches”.

