Violeta pide denunciar a quien recibió aportes del 'club de la construcción'

El congresista Gilbert Violeta dijo que su partido, Peruanos por el Kambio (PPK), es el más interesado en conocer quien recibió los presuntos aportes del llamado ‘Club de la Construcción’ a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en 2016.

“Nosotros felicitamos que se investigue. Nosotros mismos queremos que se sepa quién habría tomado indebidamente el nombre del partido para recibir un sol de aporte”, señaló en RPP Noticias.

Como se recuerda, el diario El Comercio publicó un informe donde se revela que un testigo protegido del equipo especial del Caso Lava Jato, sindicado con el número 14-2018, afirmó que entregará información sobre los presuntos aportes del ‘club de la construcción’ a la campaña presidencial de PPK.

Al respecto el parlamentario oficialista aseguró que en ninguna parte del informe del partido enviado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está registrado un aporte de esa naturaleza. “Si no está registrado, está claro que ha sido un aporte que está escondido en alguna parte”, aseveró.

“Este tema tiene que investigarse. Si se ha tomado indebidamente el nombre del partido o alguien se ha tomado la prerrogativa de recibir algo que no le correspondía, hay que denunciarlo”, agregó.

De otro lado, Violeta atribuyó a una “falta de madurez política” las discrepancias entre las comisiones de Justicia y Constitución por el dictamen sustitutorio sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Esperamos que esa etapa esté superada y que hoy se pueda aprobar el texto sustitutorio”, remarcó.

Finalmente, Violeta aclaró que el cambio del nombre de Peruanos por el Kambio (PpK) a Acción Republicana no depende de Salvador Heresi, pese a que este es secretario general.

“Nosotros este fin de semana tenemos una reunión de la Comisión Política en el que se seguro se van a tocar varios de estos temas. El partido sí acordó en una asamblea en julio (del año pasado) cambiar de nombre. No se implementó por el proceso electoral en medio. Lo que no se ha definido es el nombre ni el símbolo. No creo que sea Acción Republicana, allí sí tengo mis reparos personales. Al final es decisión de un colectivo que no depende de Heresi”, sentenció.