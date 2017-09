PPK: esto es lo que dijo sobre el polémico beso de Vexler a Martens

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció sobre la polémica actitud del ministro de Educación Idel Vexler con la extitular de esa cartera, Marilú Martens, durante la transferencia de mando del Minedu.

“No he estado ahí. Él no me pidió permiso y ella tampoco”, dijo brevemente el mandatario en una entrevista para ‘Cuarto Poder’.

Cabe recordar que Vexler fue duramente criticado en las redes sociales por el “piropo” y el beso que le dio a Martens.

“Muchas gracias Marilú por tu trabajo, esta es tu casa, ven cuando quieras, quiero que me visites lo más que puedas. Además, con una ministra tan hermosa”, dijo el ministro en aquella ocasión.

Por su parte, Martens comentó luego que el gesto de Vexler “fue incómodo porque estábamos en un espacio de trabajo. No creo que la intención del ministro haya sido mala”.

