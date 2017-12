PPK: las 10 frases más destacadas de su presentación ante Congreso

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pidió hoy a los congresistas del país, que decidieron la noche del último jueves 21 sobre el pedido de destitución del mandatario, que no apoyen la estrategia de un sector basada en “una mentira”, al reiterar que no ha mentido, ni cometido un acto de corrupción.

Durante su defensa ante el pedido de destitución, el jefe de Estado afirmó que “hay quienes pretenden convencerlos de una mentira que no existe”, pero que “la estrategia es obvia, no se quiere discutir porque la afirmación es débil, no está corroborada, contrastada, ni probada”, en referencia a los presuntos pagos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

La permanencia de PPK al frente de la jefatura del Estado ha sido seriamente cuestionada después de que la semana pasada se informara de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007.

“No está en juego mi permanencia en cargo, está en juego la estabilidad democrática, no apoyen una vacancia (destitución) sin sustento, porque el pueblo no olvida, ni perdona”, expresó el mandatario ante el pleno del Congreso.

“Quienes me acusan no aceptan que sus denuncias sean sometidas a corroboración, a un debido proceso, que son los pilares de la democracia”, en referencia a la mayoría opositora en el Parlamento formada por el partido fujimorista Fuerza Popular, de su exrival electoral Keiko Fujimori.

El mandatario presentó su defensa ante el pleno, “de pie y dando cara ante una acusación falsa”, de lo que calificó como un “deseo inconstitucional” de apartarlo “del poder por la fuerza de sus votos”.

“No soy corrupto, no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, de Economía o como primer ministro, tampoco lo he hecho desde que soy presidente”, aseguró.

El jefe de Estado explicó que es propietario de la empresa Westfield Capital, dedicada a la asesoría financiera, desde 1992 y que cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), la compañía fue gestionada por su exsocio Gerardo Sepúlveda.

EFE

