Popolizio: rechazo de asilo a Alan García preserva las relaciones bilaterales

El canciller Néstor Popolizio consideró que la decisión del gobierno de Uruguay al haber rechazado el pedido de asilo diplomático que presentó Alan García permite mantener el buen estado de las relaciones bilaterales.

“Creo que esta decisión preserva el buen estado y el buen nivel de las relaciones bilaterales entre Perú y Uruguay”, comentó el canciller en declaraciones a RPP.

Néstor Popolizio detalló que recibió la llamada de su par de Uruguay, el canciller Rodolfo Nin Novoa, aproximadamente a las 7:30 a.m. para detallarle la decisión que había tomado sobre el ex presidente Alan García.

“Hace más o menos una hora (7:30 a.m.) el canciller Rodolfo Nin Novoa me llamó para comunicarme que habían tomado la decisión de no conceder el asilo al ex presidente Alan García, que se habían tomado en consideración la información presentada por el Perú y además una evaluación jurídica de todos los aspectos. Con eso, llegaban a la conclusión de que no hay persecución política”, añadió Popolizio.

El canciller peruano destacó que Uruguay reconozca que hay independencia de poderes y democracia en el país.

“Es inconstrastable que uno puede encontrar afirmaciones a nivel internacional de que hay democracia, división de poderes, Estado de derecho y debido proceso. Todos aquellos que nos allanamos a la justicia tenemos un debido proceso (en el Perú)”, manifestó.

El canciller Néstor Popolizio también detalló que el ex presidente Alan García abandonó la residencia del embajador de Uruguay en San Isidro, Carlos Barros, pocos minutos después de las 8 a.m.

“(Alan García) es libre para circular dentro del país. Él solo tiene un impedimento de salida del país a nivel judicial y es libre de transitar dentro del Perú”, concluyó.