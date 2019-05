Polémica en la Comisión de Constitución por ausencia de ministros

La Comisión de Constitución del Congreso sesionó este martes pese a la ausencia del primer ministro, Salvador del Solar, y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quienes debían exponer los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo el pasado abril.

Más temprano, el presidente Martín Vizcarra acudió al Parlamento para justificar la ausencia de sus ministros y afirmó que “no hay voluntad de cambio” en dicho poder del Estado al tratar los proyectos de reforma política.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, consideró como un “doble discurso”, que los representantes del Ejecutivo no se hayan presentado, pese a que habían mostrado disposición al diálogo.

“Vemos, lamentablemente, un doble discurso porque por un lado se nos ha dicho que sí están dispuestos a escuchar en el diálogo, el debate que hay en el Parlamento y no solamente con los parlamentarios sino con las mesas de trabajo y expertos que están viendo a darnos luces sobre temas que van a reincidir en la vida nacional”, refirió.

Marco Arana (Frente Amplio) criticó que el mandatario se haya presentado ante el Congreso “sin ser invitado” y a “protestar en la puerta”.

“Si viene al Congreso sin ser invitado, viene a protestar en la puerta del Congreso, esperaría que por la mayoría de peruanos vaya a protestar a las puertas de la Confiep, de las AFP […] Si ese es el estilo con el que quiere gobernar para mantener su popularidad, que no sea a costa de los errores, deficiencias o situaciones inaceptables políticamente que se están dando en el Congreso”, refirió.

A su turno, el congresista Luis Iberico (APP) señaló que “el consenso no significa ‘yo te impongo a ti lo que quiero que hagas’, el consenso significa llegar a puntos de acuerdo, de entendimiento”.

Por su parte, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) consideró que no existe una intención del Legislativo de generar un cambio.

“Lo que hay que oír no es al presidente, lo que hay que oír es la voluntad del pueblo de cambio y lo que da este Parlamento es la sensación y esta comisión en particular de que no hay una voluntad de cambiar las cosas”, destacó.

Además, Gino Costa (Bancada Liberal) indicó que la decisión de archivar la propuesta de inmunidad parlamentaria presentada por el Ejecutivo no fue “la mejor respuesta”, luego que se acordó un diálogo previo.

“La discusión que tuvimos en Palacio fue en un clima de mucha altura, quedé convencido de que nos habíamos puesto de acuerdo en sacar esto de cara al país […] y a día siguiente o dos días después, la comisión adopta su primera decisión en relación a este paquete de reformas y archiva el proyecto de inmunidad parlamentaria. Ciertamente no es la mejor respuesta a la iniciativa del Ejecutivo”, dijo.