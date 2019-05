Poder Judicial evalúa apelación de prisión preventiva contra Luis Nava

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente de Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúa este martes la apelación a los 36 meses de prisión preventiva aprobada contra Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García.

Luis Nava es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht.

Asimismo, en la audiencia se evalúa la apelación formulada por el Ministerio Público a la decisión del Poder Judicial que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del Alan García y otro ex funcionarios.

Como se recuerda, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, rechazó el pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para Cornejo.

La misma determinación se tomó para Oswaldo Plasencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho, ex secretario del MTC y ex miembro del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima; y Raúl Torres Trujillo, ex jefe de Provías Nacional.

La solicitud de la fiscalía era parte de la investigación del equipo especial Lava Jato, sobre las normas que permitieron que Odebrecht obtuviera la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima.

El juez Sánchez determinó que los cuatro investigados tengan comparecencia con restricciones, es decir, que no puedan salir de Lima o viajar al extranjero en el tiempo que dure el proceso y que se presenten cada 30 días en el juzgado del caso y justifiquen sus actividades.

Nava se defiende

Luis Nava Guibert, quien cumple una orden de prisión preventiva desde fines de abril, tuvo la palabra durante la audiencia y aseguró que se encuentra grave de salud. El ex funcionario explicó al juez los padecimientos que sufre y reiteró que cuenta con arraigo laboral.

“Sufro de una lesión que siempre bordea entre 15 y 20 puntos, contra 9 la mínima. Sufro de glucosa, tengo pérdida del ojo derecho a raíz de la glucosa, tengo pérdida del oído derecho, soy anticoagulado […] Si eso no es estar grave, entonces no lo sé”, detalló.

“Soy profesor titular 42 años de la universidad, soy profesor principal a tiempo completo, soy jubilado y ejerzo la profesión, si eso no demuestra el arraigo laboral, entonces ¿con qué lo demuestro?”, agregó Nava Guibert.

Asimismo, descartó que vaya a solicitar la suspensión de la audiencia, tal como se lo recomendó el médico, debido a su estado de salud.

“No voy a suspender la audiencia como me lo ha recomendado mi médico. No la voy a suspender porque quiero terminar diciendo que si yo tuviera la intención de fuga, he viajado a los Estados Unidos hace cinco y seis meses, no me he quedado”, dijo.