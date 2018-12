Ricardo Pinedo: "llamé al ministro Carlos Morán porque él quería conversar conmigo"

El secretario del ex presidente Alan García, Ricardo Pinedo, confirmó que se comunicó con el ministro del Interior, Carlos Morán, pero aclaró que fue a pedido del ministro y a través de un amigo en común. Asimismo, aseveró que no conoce a Morán.

“En efecto, yo lo llamé porque un amigo en común del ministro y mío me llamó y me dice ‘el ministro quiere comunicarse contigo’, me proporciona el número y me dijo ‘lo único que pide es que tú lo llames, pero vía whatsapp’”, sostuvo esta mañana en RPP.

En dicha comunicación, Pinedo refirió que el ministro le expresó su preocupación por la integridad de Alan García, por lo que le dijo que tomarían medidas de protección para la vivienda del ex presidente.

“No lo conozco al ministro Morán. Lo llamé, me presenté y él me expresó que quería conversar porque estaba preocupado por la integridad del presidente. Nosotros acabábamos de salir de la embajada (…) y le dije ‘ministro, estamos yendo a hacer una visita y de ahí nos vamos a trasladar a la casa y me dijo ‘ok, vamos a tomar las medidas para la protección de la casa’. Es un gesto que un ministro se comunique con nosotros”, aseveró.

En ese sentido, Pinedo precisó que “lo último” que haría sería solicitar protección al gobierno al que acusan de persecución.

“Lo último que puedo hacer de un gobierno del cual decimos que nos está persiguiendo es llamar al ministro del Interior a pedirle ayuda”, dijo.

El secretario de Alan García dijo tener registrada la llamada que realizó al ministro Morán, donde figura la fecha y la hora, y acusó al titular de dicho sector de estar mintiendo.

“El ministro se está hundiendo en su mentira tras mentiras y va a terminar ahogado”, señaló.

La noche del miércoles, el ex presidente denunció la presencia de un vehículo con placa correspondiente al Ministerio del Interior en los exteriores de su vivienda en Miraflores, realizando la actividad de “chuponeo”. Responsabilizó “en última instancia” al presidente Martín Vizcarra.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, descartó que el vehículo de su sector corresponda a la actividad de ‘chuponeo’ o interceptación telefónica y dijo que la presencia del vehículo respondía a un procedimiento legal relacionado a un plan de operación de seguridad para **García Pérez **por pedido de su secretario Ricardo Pinedo y congresistas apristas, luego que Uruguay le negara el asilo.