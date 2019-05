Petrozzi: Programa de Yeni Vilcatoma es personalista y con un afán de figurar

El congresista de la Bancada Liberal, Francesco Petrozzi, criticó que la tercera vicepresidenta del Parlamento, Yeni Vilcatoma, tenga un programa en el canal del Congreso, iniciativa que calificó como “personalisata”.

“El canal del Congreso no pertenece a esa vicepresidencia (de Yeni Vilcatoma). Desde todo punto de vista es equivocado. No tengo nada en contra de esa persona en particular, pero no me parece informativo. Me parece personalista y con un afán absurdo y estúpido de figurar”, señaló ante la prensa.

Francesco Petrozzi consideró que alguien como Yeni Vilcatoma, que no tiene conocimientos sobre medios de comunicación ni televisión, no debería tener un programa.

“Tenemos periodistas contratados aquí para hacer eso. Personas autorizadas con conocimiento para eso. No lo entiendo […] Una persona que no conoce de medios, cámaras ni manejo de un programa no deben hacer televisión […] Tendríamos que tener 130 talk shows sino”, comentó.

Por último, el legislador manifestó que si algún congresista busca un espacio televisivo, debería acudir a algún medio de comunicación privado y no usar el canal del Parlamento.

“Si yo quisiera, como artista que además soy, tener un espacio televisivo, buscaría un canal privado que se interese en mí y, si lo logro, pues velas y buen viento. Así no”, manifestó.