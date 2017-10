PPK espera que Perú gane sus partidos finales por clasificatorias

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), dijo hoy esperar que la Selección Peruana de fútbol gane los dos últimos partidos que le restan, el Perú vs Argentina y Perú vs Colombia en el tramo final del actual proceso de clasificatorias al Mundial Rusia 2018.

Si bien se abstuvo de hacer pronósticos con respecto al marcador en ambos cotejos, expresó que espera que el cuadro dirigido por Ricardo Gareca obtenga los triunfos que le permitan asegurar su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“Perú vs Argentina es obviamente difícil. Yo espero que ganemos los dos partidos, pero no me voy a aventurar a hacer apuestas. Tenemos que ir al mundial”, manifestó PPK, quien hoy está de cumpleaños.

La Selección Peruana de fútbol, que depende de sí misma para sellar su pase a Rusia 2018, enfrentará este jueves a su par de Argentina, en el estadio de La Bombonera, de Buenos Aires; y el 10 de octubre recibirá en Lima a la selección de Colombia.

PPK indicó, en otro momento, que pasará su cumpleaños con una nutrida agenda de actividades de trabajo y, al final del día, espera hacer un poco de ejercicio.

En declaraciones a Canal N, el mandatario también comentó que muy temprano recibió el afectuoso saludo de su esposa, Nancy Lange.

Asimismo, recibió en su vivienda de San Isidro la visita de algunas personas, entre ellos, altos mandos policiales y el sacerdote jaujino, José Chuquillanqui, quienes acudieron a saludarlo por un 79° aniversario de su natalicio.

Andina

No dejes de ver este video

Hinchas peruanos cantaron himno nacional en plaza de Buenos Aires

El banderazo de los hinchas peruanos a poco del Perú vs Argentina en Buenos Aires. (Video: YouTube)