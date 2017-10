Mercedes Aráoz se pone la camiseta en plena conferencia de prensa

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, se unió a la fiebre por la posible clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y no dudó en ponerse la camiseta de la Selección Peruana a poco de jugarse el esperado encuentro Perú vs Argentina mientras ofrecía una conferencia de prensa en la sede de la PCM.

El hecho ocurrió en la previa del Perú vs Argentina cuando Mercedes Aráoz terminaba de ofrecer sus declaraciones a la prensa sobre los acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Ministros que se realiza todos los miércoles.

Apenas terminó de hablar, tomó la camiseta de la Selección Peruana y se la colocó diciendo: “Bueno, y nada, como me preguntaron el score y esas cosas, me pongo la camiseta, este vez es de (Paolo) Guerrero. Me pongo la camiseta de Perú porque todos tenemos que ser un solo puño, un solo corazón”.

“Acá estamos con la camiseta de Perú, haciéndole todas las barras a nuestro equipo. La mejor de las suertes. Yo sé que van a hacer una súper performance. Estamos todos los peruanos ansiosos y con muchas expectativas”, agregó en la previa del Perú vs Argentina.

“Esperemos que ganen y yo espero, no sé (…) pero digo que 1-0 sería suficiente y seríamos muy felices y vamos a ganar y llegamos al mundial ¡Viva el Perú!”, finalizó muy emocionada.

No dejes de ver este video

Juan Diego Flórez interpretó el “Perú Campeón” con jugadores actuales

¡Ahora sí! Así queda el “Perú Campeón” con los actuales jugadores de las selección peruana. (Video: Facebook/Juan Diego Flórez)