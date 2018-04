Perú: polémica por congresista que apoya indulto a líder de Sendero

El congresista Rogelio Tucto causó polémica en Perú al mostrarse a favor de que se indulte al líder y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Tucto, quien integra la bancada del Frente Amplio de izquierdas, aseguró que estaría a favor de esa medida si permite la “reconciliación” en el país tras el conflicto interno que desencadenó Sendero contra el Estado peruano en 1980.

“Bueno, si es que eso va a conllevar a una verdadera reconciliación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay colegas de la bancada que no piensan así, pero se les respeta”, declaró el legislador al diario Correo.

Agregó que, en su opinión, así como se indultó en diciembre pasado al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, le “gustaría que se llegue a una verdadera reconciliación nacional, que pasa por reconciliar a los que han participado en el conflicto interno”.

“Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, los que se levantaron en armas, la sociedad civil y el pueblo en su conjunto”, sostuvo.

Tras conocerse estas declaraciones, el líder del Frente Amplio, Marco Arana, afirmó que son “responsabilidad personal” de Tucto “y no responden a la posición programática derecho humanista” de su agrupación.

“Siempre hemos sostenido: no al indulto para violadores de Derechos Humanos ni amnistía para terroristas”, enfatizó en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Jorge Castro, otro parlamentario del Frente Amplio, reiteró en la emisora RPP Noticias que se trata de “una opinión absolutamente personal” de Tucto y dijo que su bancada quiere escuchar sus explicaciones antes de tomar una decisión “de manera corporativa”.

Por su parte, el congresista fujimorista Héctor Becerril consideró “lamentables” las declaraciones, pero dijo que Tucto difícilmente podrá ser investigado por la Comisión de Ética del Congreso porque, como parlamentario, tiene “algunas prerrogativas que permiten que pueda opinar sin ser sancionado”.

El abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, emitió, a su turno, un pronunciamiento en el que saludó “las valientes declaraciones” de Tucto y dijo que este ha demostrado “que tiene una visión de hombre de Estado que sirve a una verdadera reconciliación nacional”.

Abimael Guzmán, de 83 años, cumple una condena a cadena perpetua por haber fundado y dirigido a Sendero Luminoso, agrupación responsable de la mayoría de las casi 70.000 víctimas que causó el conflicto interno en Perú entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

