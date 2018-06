Martín Vizcarra pidió mirar con fe y optimismo el futuro del país

El presidente Martín Vizcarra alentó a la población peruana a mirar con optimismo y fe el futuro del país, así como trabajar de manera unidad para construir un Perú más justo y equitativo.

Desde Palacio de Gobierno, Vizcarra resaltó que su Gobierno es democrático, descentralista, honesto y transparente, que trabaja para enrumbar el país hacia el progreso y el desarrollo.

Para alcanzar estos objetivos, enfatizó que liderará la lucha contra la corrupción con medidas concretas, tal como lo demanda la ciudadanía.

“Hemos llegado para servir al país, no para servirnos de él. Quien no lo entienda así, no tiene cabida en el Estado”, expresó.

Recordó que se ha creado la Secretaría de Integridad Pública, órgano técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como ente rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

El mandatario señaló que se están uniendo esfuerzos con la Contraloría General de la República para reforzar la vigilancia y fiscalización, de manera permanente, en el uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno.

“De modo que se garantice que los proyectos se ejecuten de manera limpia, honesta y transparente”, afirmó.

