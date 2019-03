Periodista: Lescano busca que lo vean como víctima y yo como acosadora

La periodista que denunció a Yonhy Lescano por acoso sexual aseguró que el congresista de Acción Popular trata de hacer que la opinión pública lo vea como la víctima y a ella como la acosadora.

“Es inaudito, pero es su defensa, siempre trata que hacer que lo vean como la víctima y yo la acosadora. Es complicado escuchar y ver la actitud de este señor en contra mía. No fue fácil toma la decisión de denunciarlo porque sabía las críticas que se iban a dar”, expresó.

En el programa ‘Cuarto Poder’, indicó que cuando Lescano le escribía en doble sentido, ella “con mucho sentido” trataba de salir del tema y reiteró que la única relación entre ambos era de periodista a fuente.

“Cuando él me pidió disculpas, yo le creo, pero él luego vuelve a decirme cosas con matiz sexual. La conversación fue en setiembre, no en diciembre, y se repite en dos oportunidades más”, aseveró.

Recordó que en octubre le escribió felicitándolo por el triunfo en la campaña municipal y que Lescano volvió con los mensajes de acoso. El punto culminante llegó en diciembre, donde ella decidió ponerle un alto al acoso.

“En diciembre me escribió deseándome felices fiestas, yo le respondí con respeto y hasta tajante, pero nuevamente volvió con las preguntas fuertes. Así ya dije: ya basta, suficiente, no puedo seguir callada’. Si el señor decía que no fue él, sino su seguridad, ¿por qué luego me vuelve a hablar de esa manera? Siempre que hablaba fuerte luego hablaba de su campaña presidencial”, anotó.

La periodista refirió que después de diciembre Lescano la llamó hasta en tres oportunidades y el 27 de febrero le propuso apoyar su campaña, algo que rechazó de plano. También acusó al legislador de pretender victimizarse.

“Él sabe las cosas que ha dicho y ha escrito, y aun así se ha encargado de voltear el pastel en contra mía, que la gente piense que yo soy la responsable (…) Sentía rabia, siento miedo. Hay personas que siguen maltratándome en las redes sociales. Es difícil este camino, es muy doloroso”, indicó.

Finalmente, la periodista le envió un mensaje a todas las mujeres que son víctimas de acoso: “Las chicas deben denunciar, no quedarse calladas. Es un momento doloroso, pero deben ser fuertes, por eso yo decidí salir al frente y denunciar a mi acosador”.