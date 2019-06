Martín Vizcarra: La relación entre 'hermanitos' incluía más personas que las especuladas

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el Ejecutivo está impulsando la reforma política porque buscan mayor transparencia de parte de las autoridades. Esto, tras la difusión de un video que muestra a Pedro Chávarry reuniéndose en casa del ex juez supremo César Hinostroza en el 2018.

“Hemos visto en programas periodísticos que esta relación estrecha que había entre los ‘hermanitos’ incluía a más personas que las que inicialmente se había especulado”, comentó el jefe de Estado, en referencia a los términos que usaban los protagonistas de los audios que motivaron la investigación del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Martín Vizcarra también destacó las declaraciones de las fiscales a cargo de este caso, Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes revelaron este domingo que sus pesquisas han llegado a involucrar a congresistas de Fuerza Popular.

“Hemos visto declaraciones que han hecho las fiscales que ven el caso ‘Los Cuellos Blancos’ que dicen que esta red incluye incluso a personajes políticos que, poco a poco, se han ido dando a conocer. En consecuencia, lo que queremos ahora es transparencia para evitar que esto vuelva a ocurrir”, manifestó el presidente.

El programa “Cuarto Poder” detalló que la grabación en la que se puede ver a Pedro Chávarry data del 27 de marzo del 2018, en la cual se llevó a cabo una celebración por la designación de Orlando Velásquez como presidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En respuesta, el ex fiscal de la Nación aseguró que ir a la casa de alguien como César Hinostroza no infiere una reunión de tipo “amical”.

“El hecho que haya sido en el domicilio de Hinostroza no la convierte en una reunión amical, tampoco es un acto ilícito y menos para sustentar la figura de una organización criminal”, escribió Pedro Chávarry en su cuenta de Twitter.

Reitera que quiere ser investigado

Martín Vizcarra insistió en su decisión de haber pedido al Ministerio Público que se le investigue desde ahora y no cuando acabe su mandato en el 2021 ante un proceso abierto que tiene en una fiscalía de Moquegua.

“En la práctica, estoy poniéndome a disposición para que me investiguen y no esperen que termine mi mandato. Si es que el fiscal que está en esta investigación en particular me cita, iré a dar mi testimonio y daré mis aclaraciones”, indicó.

Finalmente, Martín Vizcarra recordó que su inmunidad como presidente de la República puede ser levantada por el Congreso, lo que contribuye a la posición del Ejecutivo de pedir que la inmunidad parlamentaria sea vista por el Poder Judicial o una entidad ajena al Parlamento.