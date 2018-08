Pedro Chávarry: "No tengo espíritu de confrontación con mis colegas"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó que haya tenido alguna intención de generar enfrentamientos dentro del Ministerio Público con las declaraciones que dio en la Comisión Lava Jato del Congreso, en la cual acusó a su antecesor, Pablo Sánchez, y a Hamilton Castro de no facilitar las investigaciones del Caso Odebrecht.

“No tengo ningún espíritu de confrontación con ninguno de mis colegas porque yo quiero al Ministerio Público y he conversado con el Dr. Pablo Sánchez y llevamos una buena relación”, aseguró Pedro Chávarry en declaraciones a RPP.

Si bien señaló que habían “algunas discrepancias” con el exfiscal de la Nación, aseguró que lo más predominante era la institución.

“En el Congreso, en la Comisión a la que se me invitó a declarar sobre un aspecto del Caso Lava Jato, tengo que decir la verdad, que no entregan el cargo, que no encuentro documentos. Tengo que responder porque, como servidores públicos, tenemos la obligación de dar cuenta a la ciudadanía del trabajo que estamos realizando”, señaló el fiscal de la Nación.

Pedro Chávarry informó que recién hoy van a ser entregados algunos documentos “que interesan mucho para la investigación” del equipo especial que investiga el Caso Odebrecht, encabezado ahora por Rafael Vela Barba.

El fiscal Hamilton Castro, ante las versiones de Pedro Chávarry en la Comisión Lava Jato, se defendió asegurando que él siempre entregaba la información que tenía a la mano a su superior, el coordinador en casos de Corrupción, César Zanabria y ante la Junta de Fiscales Supremos. Pablo Sánchez, en otro momento, calificó como “penosa” la presentación del fiscal de la Nación en el Congreso.

En otro momento, Pedro Chávarry defendió su decisión de solicitar a la Fiscalía de Control Interno que investigue la difusión de audios a través de medios de comunicación, los cuales fueron obtenidos como parte de una investigación del Ministerio Público.

“El motivo del oficio que envío a Control Interno es ver por qué razón se filtran los audios antes de que lleguen a manos de personas competentes para analizarlas”, señaló Pedro Chávarry.

El fiscal de la Nación aseguró que estas investigaciones no son contra fiscales específicos, sino para encontrar medios probatorios que permitan establecer cómo se filtran audios que deberían estar protegidos.

En ese sentido, justificó su oficio a Control Interno por considerar que son los fiscales los responsables de que se respete la cadena de custodia y negó que haya alguna intención de “amedrentar” a los funcionarios del Ministerio Público.