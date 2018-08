Pedro Chávarry: Milagros Salazar pide que dé un paso al costado

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) consideró que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debería alejarse del cargo y someterse a investigaciones para demostrar que no tiene responsabilidad en las conversaciones que sostuvo con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

“Yo creo que lo mejor, o lo ideal, es que él dé un paso al costado, ¿no? hasta que se realicen las investigaciones”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Como él bien lo dice que no tiene ninguna responsabilidad, a través de las investigaciones si tiene o no tiene responsabilidades y si no hay responsabilidad el podrá volver a su cargo, ¿no?”, añadió.

En esa línea, Salazar explicó que su bancada es respetuosa de la autonomía del Ministerio Público.

Sin embargo, dijo creer que Chávarry debe “analizar su situación” y “generar un clima cordial” para que las investigaciones se lleven a cabo.

Precisó, también, que el fiscal de la Nación tendría que inhibirse en la investigación que su despacho le hará al suspendido juez César Hinostroza “para evitar esas suspicacias de que se le está blindando”.