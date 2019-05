Congresistas opinan tras denuncia de Zoraida Ávalos contra Pedro Chávarry

Este miércoles, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarry, por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos, por la irrupción en las oficinas lacradas del Ministerio Público y la sustracción de documentos, perpetrada a inicios de año.

Cabe destacar que, por este hecho, el ex fiscal de la Nación ya había sido denunciado por los legisladores del Frente Amplio Justiniano Apaza y Hernando Cevallos. Sin embargo, con los votos de Fuerza Popular y el Apra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, archivó esta denuncia.

Mario Mantilla (Fuerza Popular), integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que en su momento votó por el archivamiento de la denuncia contra Chávarry porque no existía “una investigación integral” como la que el Ministerio Público puede realizar. Afirmó que esperar que la fiscalía denuncie este hecho “fue lo correcto”.

“Nosotros archivamos una denuncia en la Comisión de Acusaciones porque nosotros no tenemos todas las armas para hacer una investigación integral, pero si el Ministerio Público ya lo está haciendo, en buena hora que lo haya hecho. Ahora sí hay una nueva denuncia respecto a este tema, definitivamente tenemos que votar a favor”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No es un blindaje, yo fui de la posición bien clara: se tienen que esperar los resultados de una investigación más profunda que está haciendo el Ministerio Público y creo que es lo correcto”, señaló.

Similar postura tuvo su colega de bancada Luis Galarreta. El ex presidente del Congreso recordó que no estuvo presente en la sesión en la cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia por los mismos hechos.

Dijo esperar que esta nueva denuncia presentada por la fiscal de la Nación tenga “nuevos elementos” y remarcó que será priorizada por provenir del Ministerio Público.

“No recuerdo el caso porque no estuve, pero me imagino que habrá que evaluar la denuncia. No conozco, me imagino que habrá que evaluarla en la subcomisión. Si hay algún nuevo elemento [se evaluará]. Son opiniones, habrá que evaluar la denuncia”, manifestó.

“Lo que tendría que evaluar la Comisión es qué elementos nuevos hay. No sé [porque tomaron esa decisión] yo no estuve en esa decisión. El caso de la fiscalía siempre ha quedado como prioridad, pero hay que ver cuáles son los nuevos elementos”, añadió.

Por su parte, el legislador Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) afirmó que los hechos por los cuales Zoraida Ávalos ha denunciado a Chávarry “tenían que investigarse” e indicó que este caso tendrá que ser priorizado.

“Era un tema que tenía que investigarse. Así que me parece bien que formulen esa acusación”, declaró.

“Siempre en el Congreso, porque además así es, cuando hay un tema de importancia y urgencia ese se prioriza. Obviamente, aquí estamos hablando de un tema de la más alta importancia porque estamos hablando de la fiscal de la Nación, no es poca cosa”, agregó.

Finalmente, Hernando Cevallos (Frente Amplio) quien fue uno de los proponentes de la denuncia constitucional contra Chávarry que fue archivada, aseveró que “lo mínimo que se esperaba es que acá el Congreso iniciara un proceso de investigación” y saludó que el Ministerio Público haya emplazado al Parlamento a hacerlo con esta nueva denuncia constitucional.