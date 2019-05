Congresistas cuestionaron blindaje a Pedro Chávarry en la Comisión Permanente

Congresistas de diversas bancadas cuestionaron la decisión de la Comisión Permanente que, con votos de Fuerza Popular y el Apra, archivó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para destituir, inhabilitar e investigar por organización criminal al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Para el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, la decisión adoptada en la Comisión Permanente es “lamentable” y no está “en sintonía con la población”.

Consideró, en ese sentido, que para poder procesar a Chávarry tendrán que esperar al cambio en la composición en las comisiones en el mes de julio para poder volver a discutir una denuncia constitucional en su contra sin que este sea blindado.

“Ayer sucedió lo que muchos temíamos. Lamentablemente, se volvió a blindar al fiscal supremo Chávarry y bueno nosotros como políticos obviamente que tenemos que estar en sintonía con la población, no podemos desestimar la opinión en las calles que nos encaran día a día por tener una posición frontal contra la corrupción”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Lo único que nos queda es esperar que en julio se recompongan las fuerzas dentro de las comisiones y podamos verlo con tranquilidad. Espero que la veamos en julio para que no se diga que se está vulnerando el debido proceso. Es lo más prudente por el cambio de comisiones”, agregó.

Similar postura tuvo la vocera alterna de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, quien dijo sentirse “indignada” por lo sucedido este martes y se mostró esperanzada con que la decisión de la Comisión Permanente pueda ser revertida en el pleno del Congreso.

“Siento la misma indignación que todos los peruanos sentimos en este momento, definitivamente […] Ojalá podamos revertir esa decisión en el pleno para dar un mensaje mucho más fuerte a la nación”, señaló.

Por su parte, el portavoz alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, aseguró que si se analiza “serenamente” la votación en la Comisión Permanente, no “debería haber sorpresas” porque era “evidente” que el ex fiscal de la Nación sería blindado por el fujimorismo y el Apra.

Dijo creer, en esa línea, que ambas bancadas buscan que no se llegue “al fondo” de las investigaciones contra la corrupción en el Perú.

“Si uno analiza serenamente la votación de ayer no habría mucha sorpresa porque ciertamente el Apra y el fujimorismo están aferrados a que no se investiguen las cosas a fondo para que no se descubra la real dimensión de la corrupción en el país. Me imagino que tienen ahí algún problema o tienen rabo de paja”, declaró.

El legislador Marco Arana (Frente Amplio) compartió este punto de vista y afirmó que la votación de ayer en la Comisión Permanente es parte de un “intercambio de favores” entre el fujimorismo y Chávarry.

“Lo que se ha hecho es darle un favor a Pedro Chávarry, pagarle un favor y esperar que le devuelva además. Es parte de los intercambios que han existido entre Chávarry y el fujimorismo y el Apra. ¿En qué consisten estos intercambios? Lo hemos visto en el chat de La Botica”, indicó en una entrevista con Canal N.

“El voto de ayer no es un voto gratis, es un voto de favores. La mayor preocupación que debemos tener es qué ha ofrecido Chávarry a cambio”, añadió.

De otro lado, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró la votación de la Comisión Permanente como algo que forma parte del “juego democrático” aunque no le guste a quienes buscaban que se aprueben las denuncias contra Pedro Chávarry.

“Es importante lo que ha pasado ayer y lógicamente no nos gusta a los que hemos procurado que se apruebe todo, porque al final todo se desaprobó, todo fue al archivo. Nos preocupa, no nos gusta, lamentablemente ese es el juego de la democracia. Yo recuerdo haberlo dicho en su momento, las minorías vamos a poder hacer poco en este Congreso”, manifestó.