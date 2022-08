El presidente de la República, Pedro Castillo, se dirigió esta mañana a la sede del Ministerio Público para brindar sus declaraciones como investigado por el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas.

El mandatario hizo el traslado desde Palacio de Gobierno hasta el despacho de la Fiscalía de la Nación a pie, detrás de un cordón policial de seguridad y acompañado por sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.

“Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, escribió el presidente en Twitter al tiempo que partió hacia la diligencia.

Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 4, 2022

Cabe recordar que Espinoza había adelantado, el miércoles 3 de agosto, que Castillo Terrones no acudiría a la citación fiscal luego que Patricia Benavides, fiscal de la Nación, descartara que la diligencia se fuera a realizar en Palacio de Gobierno.

La defensa legal del presidente había enviado un oficio para plantear que la declaración se lleve a cabo en el despacho de Pedro Castillo, pero Benavides informó a través de medios de comunicación y luego en una comunicación formal desde el Ministerio Público que este planteamiento no correspondía porque el jefe de Estado es investigado y no un testigo.

“No, el presidente no irá. No va a ir al Ministerio Público, no nos vamos a someter a los caprichos de una persona por más cargo que tenga. Se respetan las normas, no la voluntad de las personas que tienen un cargo efímero, transitorio”, manifestó Benji Espinoza en RPP.





