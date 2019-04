Pastor aseguró que no pudo preguntar por Alan García en interrogatorio a Barata

Aurelio Pastor, abogado de Oswaldo Plascencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE), criticó que durante el interrogatorio a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, se preguntó por el fallecido ex presidente Alan García y no se dejó a la defensa solicitar aclaraciones.

Según detalló, la metodología empleada durante el interrogatorio permite que el fiscal peruano pueda realizar preguntas sin interrupciones al investigado, pero la defensa recién puede hacerlo hasta el final del proceso y sobre precisiones.

“Hoy, durante tres horas el fiscal [José Domingo] Pérez ha preguntado fundamentalmente por el ex presidente Alan García […] Lo que he hecho es manifestar mi protesta porque esa no es una buena manera en un proceso de investigación, [se debe] permitir el ejercicio a la defensa porque evidentemente hay cosas que aclarar”, dijo a la prensa desde Brasil.

“El fiscal brasilero le da la palabra al fiscal peruano y advierte a todos los abogados presentes que nadie puede interrumpir, que todos tienen que escuchar, que cuando termine de preguntar el fiscal peruano recién podremos hacer alguna aclaración”, agregó.

Sin embargo, Aurelio Pastor refirió que cuando fue el turno de los abogados de hacerle preguntas a Barata, el fiscal José Domingo Pérez advirtió que no se podía abordar el caso de Alan García por ya no ser parte del proceso tras su fallecimiento.

“El fiscal Pérez ha preguntado fundamentalmente por el ex presidente Alan García y en su última intervención, antes de ceder las preguntas a los abogados, dijo ‘quiero advertir que el señor Alan García ha fallecido y por lo tanto él ya no está siendo procesado y nadie puede hacer ninguna pregunta’ y le advierte a Barata que no puede responder nada después de que él ya le preguntó tres horas”, criticó.

En ese sentido, Aurelio Pastor refirió que esta metodología de interrogar “nos obliga a pensar qué es lo que se puede hacer en Lima para plantear un interrogatorio con las reglas del Perú”.

Este miércoles se llevó a cabo el segundo día consecutivo de interrogatorios al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en el marco de la investigación que se sigue por el pago de sobornos de la constructora a funcionarios y autoridades en nuestro país.