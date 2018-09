Partido PPK acusa a Fuerza Popular y confirma que sí trabajó con Cavassa en 2016

El partido Peruanos por el Kambio (PPK) acusó a Fuerza Popular de una “campaña política de desprestigio y confusión”, utilizando la declaración de José Cavassa, con el fin de “desviar la atención acusando una información fuera de contexto”.

En un comunicado de prensa titulado “Ni psicosociales ni amedrentamientos detendrán nuestra lucha contra la corrupción”, el personero legal de PPK, Carlos Portocarrero, confirmó que José Cavassa fue contratado por el equipo de personeros para capacitarlos a nivel nacional en las elecciones generales del 2016.

“Precisamos que, dentro de la estructura de campaña del 2016, el Equipo de Personeros tomaba decisiones de forma independiente, por lo que no requería la participación de los Jefes de Campaña ni de los presidentes del Directorio de Personeros para la contratación de servicios o sus respectivos pagos”, señaló en el documento publicado en Twitter.

Precisó que el contrato con José Cavassa se trató de un “servicio colateral y secundario, el mismo que se registró de manera formal, y fue pagado transparente y oportunamente”.

“Reafirmamos que nuestro Partido, nuestra Bancada y nuestro Gobierno están abanderando la lucha contra la corrupción. No declinaremos de dicho objetivo. No habrá amedrentamiento ni psicosocial que nos detenga. Alertamos a la población a no dejarse sorprender. Por nuestros actos nos conocerán”, finalizó.