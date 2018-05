Paolo Guerrero: la reacción de los políticos sobre sanción del TAS

Viral. Varias personalidades de la política nacional, como ministros, exministros y congresistas, se solidarizaron con el capitán de la Selección Nacional de Fútbol, Paolo Guerrero, quien no participará en Rusia 2018 por la sanción de 14 meses impuesta por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, lamentó que Guerrero no pueda participar en el mundial.

“(Quiero) solidarizarme con Paolo Guerrero, todo el país debe estar con él. Es una pena, debe estar pasando por un momento duro”, aseveró.

Indicó, sin embargo, que no deben perderse las esperanzas en el equipo de fútbol, el cual ha demostrado capacidad para salir adelante.

Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular, expresó que todos los peruanos están apenados y que “duele mucho” que Paolo Guerrero no juegue el Mundial de Rusia.

“Pero sabemos que vamos a poder salir adelante, por ello, decirles a los muchachos de la selección que con ese espíritu de Paolo todavía tienen un reto adicional más, para poner todo su empeño porque todo el Perú está atrás”, refirió.

Por su parte, Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, expresó que la decisión del TAS afecta a una de las personas que más han contribuido a que estemos en la Copa del Mundo.

“Creo que hay que tomar esto como un hecho consumado y simplemente tratar que el equipo peruano sobre la base de su conformación actual, disciplinada y normada pueda tener el mejor de los esquemas para que el próximo mundial”, señaló.

En tanto, Mauricio Mulder, del Apra, lamentó la ausencia de Paolo Guerrero en la próxima justa mundial en Europa, luego que TAS dispusiera una suspensión de catorce meses.

“Lamentablemente no estará, pero el Perú es un equipo de once y once tendrán que jugar y haremos todo el esfuerzo que corresponda”, añadió.

Con información de Andina