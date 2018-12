Paloma Noceda podría integrar la “bancada conservadora”

La legisladora no agrupada Paloma Noceda aseveró que se encuentra evaluando la propuesta de sumarse a una nueva bancada que formaría junto a los también independientes Julio Rosas, Pedro Olaechea, Salvador Heresi y Jorge Castro.

“Sí, he venido conversando con ellos hace un tiempo, pero aún lo estoy evaluando”, sostuvo en diálogo con el diario El Comercio.

Reveló, en esa línea, que fue invitada “en su momento” a ser parte de la Bancada Liberal, no obstante descartó integrar la misma.

Al respecto, Jorge Castro detalló al mismo medio que viene realizando coordinaciones con los ya referidos legisladores para oficializar esta nueva bancada denominada “bancada conservadora”.

Indicó que los principios fundamentales que seguirán serán la defensa de la “familia”, del derecho de trabajo y de lucha “frontal” contra la corrupción.

“Nosotros no tenemos rabo de paja, por eso [algunos nos] dicen los conservadores. Nosotros queremos mantener la esencia de la política nacional, de lo que debería ser la verdadera política, no de la politiquería esa del negociado, de hacer problemas y no dar soluciones”, señaló.

“Estamos por concluir uno o dos congresistas más y ojalá que lleguemos a ponernos de acuerdo”, remarcó.