Pablo Sánchez sobre nuevos audios: es evidente que Pedro Chávarry mintió

El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez dijo que es “evidente” que Pedro Chávarry no cometió un error, sino que mintió al haber negado su participación en una reunión con periodistas en casa del empresario Antonio Camayo.

“Yo no veo cómo no se puede notar la diferencia. Una cosa es un error cuando uno se equivoca, otra es cuando uno no dice la verdad. Hay una diferencia marcada allí”, comentó Pablo Sánchez en una entrevista a El Comercio.

El exfiscal de la Nación comentó así la versión que dio Pedro Chávarry al justificar las veces que negó haber participado en una reunión coordinada por César Hinostroza en casa de Antonio Camayo, para luego reconocer que sí acudió tras difundirse audios que lo involucraban directamente.

“Sí, fue un error, debo admitirlo, pero no lo hice con un afán de esconder nada ilegal […] Quise desvincularme con esa situación, pero en ningún momento lo hice con afán de mentir. […] Yo en el fondo lo que buscaba era el prestigio de la institución”, fueron las palabras de Pedro Chávarry al reconocer su asistencia a la cita.

Al respecto, Pablo Sánchez consideró como “evidente” que hubo una mentira de su sucesor en el cargo máximo dentro del Ministerio Público. Sin embargo, evitó confirmar si estaba a favor o en contra de que Chávarry deje el cargo por este hecho y dijo que se reservará su opinión para darla solo ante la Junta de Fiscales Supremos.

El exfiscal de la Nación también respondió a las críticas que hiciera Pedro Chávarry contra él y las investigaciones que se hicieron durante su gestión sobre el caso Lava Jato. “Lo que hacen es dañar el trabajo. ¿A qué obedece esto? ¿A quién beneficia?”, cuestionó Pablo Sánchez.