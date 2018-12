Sánchez sobre chat 'Amigos de Cesitar H': "Control Interno debería intervenir"

El fiscal supremo Pablo Sánchez sostuvo que las conversaciones del chat denominado ‘Amigos de Cesitar H’ (en alusión a César Hinostroza) dejan entrever una situación “grave” que requiere de la intervención de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.

“Es bastante curioso [ese chat], yo como he conocido el caso de Alejandro Toledo, preferiría no emitir comentario, pero lo que deja entrever es bastante complicado y grave. Control Interno debe intervenir inmediatamente, por lo menos”, declaró en Ideeleradio.

Pablo Sánchez expresó así su preocupación por el informe del diario El Comercio, donde se evidencian a través de este chat los vínculos del ex juez César Hinostroza con el fiscal provincial Abel Concha, contra quien se acaba de abrir una investigación preliminar en el Ministerio Público por presuntamente haber recibido el pago de una coima para archivar investigaciones contra autoridades en Chiclayo.

“Cuando él era juez tuvo una posición bastante contraria al trabajo de los fiscales. En mi opinión humilde, no me parece (que tiene) un perfil de fiscal. Aún así aprobó el examen ante el consejo y se dijo que iba a ir para el sistema de Lavado de Activos. Yo estaba de fiscal de la Nación y dije que no”, recordó.

Asimismo recalcó que solo un hecho grave es justificación para apartar a un fiscal de su investigación, frente a los rumores de hostigamiento al equipo especial que investiga el caso Lava Jato.

“En principio, un fiscal provincial que ejerce sus funciones no puede ser separado sino por falta grave, a petición del órgano de control interno. Solamente se le puede separar por algo muy grave. No porque me parece que está actuando muy mal, lo voy a separar”, manifestó en entrevista a Ideeleradio.

En este sentido, Pablo Sánchez consideró que no hay justificación para apartar a fiscales “que ven casos tan importantes” porque se estaría afectando y obstruyendo el desarrollo de las mismas investigaciones. “Sería bastante peligroso, no creo que se atreva a tanto”, refirió sobre el fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

El fiscal supremo también advirtió que en caso se aparte a uno de los integrantes del equipo especial sobre el Caso Lava Jato, existe el peligro de que todo el grupo pueda renunciar en solidaridad.

“[Rafael Vela] es quien lidera porque tiene su gente que lo obedece, que lo sigue y está en las buenas y las malas con él. El peligro es que si hubiera algún cambio, su gente hace laudo con él y se van todos. Eso sería muy devastador para el trabajo que están haciendo”, indicó.

En ese sentido, criticó el pedido de información que el Ministerio Público solicitó al fiscal José Domingo Pérez sobre los avances en varias las investigaciones que tiene a su cargo.

“A mi me parece que los fiscales deben seguir trabajando y dejarlos que trabajen, que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer. Es cierto que se piden informes, pero no tan seguido. Cada 2 o 3 meses, dependiendo de la intensidad de las investigaciones”, dijo.

El fiscal superior Rafael Vela, titular del equipo especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público, aseguró ayer estar “sorprendido” ante el pedido que envió Pedro Chávarry a José Domingo Pérez porque ya habían respondido a través de él un pedido de información similar hace tres semanas.

Vela también denunció el último sábado, en la audiencia de apelación de la prisión preventiva a Keiko Fujimori, que el grupo que dirige está siendo “hostilizado” dentro del propio Ministerio Público.