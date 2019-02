Ollanta Humala: "Nadine no tiene interés de continuar en la política"

El ex presidente Ollanta Humala aseveró que ni él ni su esposa Nadine Heredia, tienen “interés de continuar en la política”. Sin embargo, indicó que el Partido Nacionalista si presentará un candidato propio de cara a las elecciones presidenciales del 2021.

“Yo no quiero postular. Yo ya he sido presidente y 25 años militar, en total son 30 años que le dedicado al Estado. Estoy lleno de procesos judiciales y no tengo tranquilidad en mi vida, y tengo hijos menores. Yo ya cumplí”, sostuvo en diálogo con el programa web ‘Chicharrón de prensa’.

“Nadine me apoyó como una activista social y política, incluso me acompañó en los viajes de campaña, pero no es interés de ella continuar en política”, añadió.

A pesar de negar su postulación, el ex mandatario afirmó que el Partido Nacionalista sí se presentará en los próximos comicios presidenciales; sin embargo, se abstuvo de dar el nombre del eventual candidato.

El otrora jefe del Estado (2011 – 2016) indicó, en otro momento, que su gobierno fue “la primera piedra” de la “gran trasnformación” que ofreció como candidato en las elecciones de 2011.

Humala explicó, en ese sentido, que muchos congresistas que fueron elegidos bajo la bandera de Gana Perú, la alianza política que lo llevó al poder, no entendieron la proyección a largo plazo de su planteamiento, y por ello varios de ellos renunciaron al oficialismo durante su gestión.