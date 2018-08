Ollanta Humala fue citado por Comisión Madre Mía para el 27 de agosto

El expresidente Ollanta Humala fue citado nuevamente por la Comisión Madre Mía, presidida por el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, para que brinde su testimonio el lunes 27 de agosto.

Esta fue la decisión que tomó este grupo de trabajo luego de analizar la carta que envió Ollanta Humala para pedir que su cita sea reprogramada porque no estaba en Lima.

En el documento, el expresidente señaló que iba a estar de viaje en el interior del país entre el 16 y el 25 de agosto, por lo que se decidió que la citación se debía reprogramar para el 27.

Héctor Becerril, ante la prensa, aseguró que las puertas de las oficinas de la Comisión Madre Mía estarán abiertas para que, tanto Ollanta Humala como sus abogados, acudan para revisar toda la documentación que requieran.

“Lamentablemente, (Ollanta Humala) quiere aprovecharse de una coyuntura en la que me imputan algunos hechos. Yo he manifestado que me allano a las investigaciones […] Que no se ampare en hechos que no le corresponden”, dijo Héctor Becerril con referencia a las críticas que hizo el expresidente en su contra.

En otro momento, el congresista respondió a los cuestionamientos en su contra por pedir que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sea quien asuma una investigación por una denuncia que ha recibido por su papel en un desalojo de terrenos en Pomalca.

Héctor Becerril aseguró que no busca ningún tipo de favorecimiento por parte de Chávarry, ya que hizo el pedido cuando todavía era fiscal de la Nación Pablo Sánchez. También recordó que es competencia de la máxima autoridad del Ministerio Público determinar si es que solicita o no el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser procesado.