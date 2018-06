Ollanta Humala descartó prácticas “lobbistas” durante su gestión

El expresidente Ollanta Humala afirmó que las reuniones con los representantes de la empresa Odebrecht, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, fueron de carácter protocolar y descartó prácticas “lobbistas” durante su gestión.

Durante su presentación en la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, Humala Tasso sostuvo que no conocía de las actividades privadas de la empresa Odebrecht como la adquisición de las acciones Kuntur Transportadora de Gas.

“Las acciones que he tenido han sido reuniones protocolares, yo no he sido lobbista, no tengo treinta y tantas visitas de Barata y de Odebrecht en Palacio de Gobierno (…) he recibido a las cabezas empresariales porque el modelo económico es abierto y de mercado”, dijo a la comisión de Lava Jato.

Humala dijo que cuando llegaban los gremios empresariales se les recibía, pero eso no significa que se tenía que saber al detalle de las las actividades de las empresas privadas.

El líder del Partido Nacionalista explicó ante el grupo de trabajo investigador que como presidente de la República solo impulsó los proyectos, pero fueron los ministros de cada sector quienes condujeron los procesos.

Humala indicó que todos los proyectos por los cuales se le está citando como testigo tuvieron la aprobación y el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas.

“La política general la lleva el Jefe de Estado y si desean los detalles de estos proyectos se los pueden pedir a cada ministro del sector”, insistió.

En un momento de la sesión, tuvo un altercado con el congresista aprista, Mauricio Mulder, y se negó a contestar preguntas de legislador alegando que había sido ofendido.

Rosa Bartra

Por su parte, la presidenta de la mencionada comisión, Rosa Bartra, alertó que Humala y su defensa hayan llegado a la sesión solo para buscar bloquear e impedir la investigación que sigue este grupo de trabajo.

Durante el interrogatorio, la legisladora de Fuerza Popular exhortó en diversas oportunidades a los abogados del expresidente, Alberto Otarola y Santiago Gastañadui a no interrumpir la sesión.

Ollanta Humala fue citado por la comisión Lava Jato para explicar la intervención de Odebrecht durante su gobierno en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, la construcción del Centro de Convenciones de Lima por OAS, la venta de acciones de Kuntur Transportadora de Gas a Odebrecht.