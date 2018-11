Ollanta Humala cuestiona que "tocamiento indebido" no genere un desafuero inmediato

El expresidente Ollanta Humala cuestionó que “se haya normalizado” la violencia contra las mujeres al punto de que un tocamiento indebido, como el que habría cometido el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular), no genere un inmediato proceso de desafuero.

“La violencia contra las mujeres se ha normalizado a tal punto que un tocamiento indebido no causa un proceso de desafuero inmediato”, escribió Ollanta Humala en su Twitter.

En esa línea, el exmandatario remarcó que su Gobierno impulsó la inclusión del enfoque de género en la currícula escolar “para lograr el respeto a las mujeres” sensibilizando a la población.

“La violencia contra las mujeres se ha normalizado a tal punto que un tocamiento indebido no causa un proceso de desafuero inmediato. Impulsamos el enfoque de género no sólo para lograr respeto a las mujeres sino sensibilizar a la población” #SanMartínDeAlao Región #SanMartínpic.twitter.com/wodmXI83M6 — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) 16 de noviembre de 2018

El congresista Moisés Mamani fue denunciado por tocamientos indebidos en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el pasado 14 de noviembre, tras un incidente en el aeropuerto de Puno.

Según el documento policial, una aeromoza de origen brasileño señaló que fue víctima de actos contra el pudor por parte del legislador fujimorista dentro de una aeronave de la empresa Latam Airlines que se dirigía de Juliaca a Lima.

“Siendo el caso que al estar parada a la altura del asiento Nro. 1J, le indicó al denunciado (Moisés Mamani) que tenía que guardar su equipaje en el compartimiento superior, el señor se dirigió al compartimiento del asiento 4J y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C, le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca, por lo que le gritó ‘Señor, qué le pasa’, pidiéndole el denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado”, señala el parte policial.

Tras el incidente, el parlamentario fue desembarcado del vuelo.

Mamani se defiende

En su defensa, Moisés Mamani negó haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza y aseguró que fue desembarcado del vuelo debido a una “crisis” por la diabetes que padece.

“Vuelvo a recalcar, no hubo nada. Perdí el conocimiento en el momento en que puse el maletín, estuve mal de salud y pedí que me dieran una pastilla, pero me dijeron que no podía tener pastillas y no podía viajar así, por esa razón, me he bajado del avión”, indicó.