Oficializan remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez del Caso Lava Jato

A través de la Resolución Suprema N°4853-2018-MP-FN se oficializó la remoción del fiscal superior Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, y del fiscal José Domingo Pérez, quien formaba parte de este equipo.

La resolución fue publicada este primero de enero en el boletín de Normas Legales del diario oficial ‘El Peruano’ y da cuenta de las razones por las cuales el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, decidió no ratificar a los fiscales.

Según indica el documento, Rafael Vela y José Domingo Pérez atentaron “constantemente contra el principio de jerarquía” afectado la institucionalidad y el orden en el Ministerio Público, así como el principio de reserva de la investigación que se sigue por el presuntos pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú.

Sostienen también que, en entrevistas televisivas, José Domingo Pérez cuestionó el nombramiento del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “conducta que viene siendo reiterada en otros fueros ante diversas circunstancias y a través de medios de comunicación masivos con lo que se estaría afectando además la autonomía del Ministerio Público”.

Atribuyen a este comportamiento, la descalificación de Chávarry en diversos sectores de la sociedad y en otras instituciones y poderes del Estado.

Asimismo, respecto a la solicitud de información al Equipo Especial del Caso Lava Jato realizada a Rafael Vela, se señala que en algunos casos no existe respuesta y en otros es incompleta, “llegándose a calificar estos pedidos como actos de hostilización por el citado coordinador a fin de no brindar información, hecho que no permite verificar el estado y cumplimiento de plazos de las mismas”.

En la Resolución Suprema se detalla que la información que maneja este equipo “tiene carácter reservado”, pero esto no se está cumpliendo, propalándose los detalles a través de medios de comunicación, “lo que evidencia que no se está garantizando la reserva de la información frente a la injerencia de terceros”.

Finalmente, se oficializa la designación de Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior provisional penal anticorrupción como Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de Fiscales, así como la incorporación al Equipo Especial de Marcial Eloy Páucar Chappa, en lugar de José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo investigaciones al ex presidente Alan García Pérez y a la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.