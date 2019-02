PPC colaborará con investigación por presuntos aportes a Lourdes Flores

El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, dijo hoy que su organización está dispuesta a colaborar con las investigaciones por los presuntos aportes que habría realizado la empresa Odebrecht a la campaña de Lourdes Flores Nano en 2010.

“Las puertas del partido están abiertas de par en par para cualquiera que quiera investigar”, escribió en sus redes sociales.

Beingolea sostuvo que Lourdes Flores Nano, expresidenta del PPC, “es una persona reconocida por su integridad, a quien un delincuente confeso trata de embarrar para ver si lo aceptan como colaborador”.

Dijo que a la excandidata presidencial la están acusando y ella está respondiendo. “Ella no oculta que lo conoce. Lourdes se ha reunido con todos en el Perú. No tiene una bola de cristal para saber lo que se supo recién años después”, escribió.

A ella la están acusando y está respondiendo. Es una persona reconocida por su integridad a quien un delincuente confeso trata de embarrar para ver si lo aceptan como colaborador eficaz para librarse de la cácel. Y de parte del Partido ya lo dije: nada q ocultar, mostramos todo — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) 11 de febrero de 2019

No se. Le preguntaré. Pero ella no oculta que loa conoce. Lourdes se ha reunido con todos en el Perú. No tiene una bola de cristal para saber lo que se supo recién años después. Pero le pregunto. — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) 11 de febrero de 2019

En el Perú estamos acostunbrados a no hacer nada porque siemore alguien dice que hay otra cosa mejor. Y asi, nada se hace y seguimos en el sub desarrollo. Necesitamos avanzar. Pregunté y seguiré preguntando por las obras paradas. Y si alguien roba, metámoslo.preso. — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) 11 de febrero de 2019

Como se recuerda, el programa “Panorama” señaló que un colaborador eficaz declaró a la fiscalía que Flores Nano habría solicitado a los directivos de la empresa Odebrecht 200 mil dólares para su campaña del 2010.

No obstante, Flores Nano, en declaraciones a Canal N, reconoció haberse reunido con directivos de Odebrecht durante su campaña, pero descartó que esos encuentros tuvieran un “contenido económico”.

“Nunca lo he hecho. No diría que nunca he pedido plata a la gente, pero en general esas reuniones (con Odebrecht) no tuvieron ese contenido”, precisó Lourdes Flores Nano.