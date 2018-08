Nuevo CNM audio: Javier Villa Stein y Samuel Winter habrían visitado a Hinostroza

Un nuevo audio revela que el ex juez supremo Javier Villa Stein habría visitado el despacho del cuestionado magistrado César Hinostroza junto al empresario Samuel Winter, empresario condenado a cinco años de prisión por haber recibido US$2 millones de parte del ex asesor Vladimiro Montesinos durante los años 90.

La conversación difundida por distintos medios de prensa dataría del pasado 7 de mayo. En esta, la secretaria Nuria Ríos habría llamado a César Hinostroza —entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema — para avisarle quiénes lo estaban esperando en su despacho.

Los nombres mencionados fueron Javier Villa Stein, Samuel Winter así como a dos personas más a las que Ríos identificó como “Polanco” y “Milagritos”. Hinostroza pidió que lo esperaran 20 minutos más.

Según el informe periodístico, el breve diálogo coincide con el caso judicial del hermano de Samuel Winter, Mendel Winter Zuzunaga, quien habría reclamado a la Corte Suprema la prescripción de su deuda con el Estado.

Audio entre César Hinostroza y su secretaria Nuria Ríos

César Hinostroza: ¿Aló?

Nuria Ríos: Doctor, buenos días, Nuria

CH: Hola, ¿qué tal? ¿qué novedades?

NR: Solamente para comentarle. Acá está esperándolo el doctor Villa Stein, el doctor Winter, Samuel Winter y el doctor Polanco y la doctora Milagritos.

CH: Ya. Voy a estar más o menos en 20 minutos.

NR: Ya doctor. Es que yo le he dejado un grupo de expedientes en su oficina, pero también tengo un grupo que dejé el día viernes ahí en relatoría. Entonces yo me quiero ir, pero el problema es que no me puedo salir porque no puedo dejar la oficina sola.

​CH: ¿No ha venido Coronado, no?

​NR: No, todavía no llega, pero me dijo que estaba en camino.

CH: No, quédate, no te muevas, no te muevas.

NR: Ya, ya.

CH: Cuando yo llego, sales.

NR: Ya doctor, ya. Está bien.

El caso Winter

También se recuerda un fallo judicial del año 2016 en el que precisamente Hinostroza y Villa Stein resolvieron a favor del empresario montesinista Samuel Winter para que no pague cuatro millones de dólares de reparación al Estado por actos de corrupción, pese a la queja de la Procuraduría Anticorrupción.



Los dos hermanos Winter fueron condenados a cinco años de prisión por ser como cómplices de peculado y coautores del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. También se les exigió el pago de 4 millones 73 mil 407 dólares.



Ambos admitieron durante su proceso judicial haber recibido más de 3 millones de dólares por parte del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cargo de Vladimiro Montesinos, con la finalidad de aumentar el capital social del Frecuencia Latina, canal que dirigían en aquella época.