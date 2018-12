Noceda espera que Ética la cite "lo antes posible" por denuncia contra López Vilela

La congresista Paloma Noceda confirmó que fue su colega Luis López Vilela, de Fuerza Popular, a quien denunció ante la Comisión de Ética Parlamentaria por presuntos tocamientos indebidos.

Según indicó Noceda en diálogo con RPP Noticias, con la ampliación de la legislatura hasta el 30 de enero, espera que dicho grupo de trabajo la cite “lo antes posible”, a fin de brindar su testimonio sobre cómo sucedieron los hechos.

“Espero que la Comisión de Ética me cite lo antes posible para poder dar mi testimonio, que citen también al congresista (Luis) Galarreta porque él recuerda totalmente el pedido que le hice para hablar con este sujeto, y que se dé una sanción ejemplar”, dijo la legisladora.

Paloma Noceda explicó que, pese a que no denunció a López Vilela en su momento, sí se lo comentó a quien era vocero de la agrupación fujimorista, Luis Galarreta, y le solicitó tomar medidas al respecto.

“Lo que opté fue hablar con Luis Galarreta, (quien) me captó la situación. Le dije ‘mira este señor me está incomodando’. Incluso él me dice ‘ah sí, es tal persona, sí me he dado cuenta de que es medio mandado’, una cosa así. Y me dice que él va a solucionar la situación y después ya no volvió a pasar, entonces entiendo que habló con él (Luis López)”, detalló.

La congresista dijo estar “muy preocupada” por el proceso que se abrirá ahora que formalizó su denuncia ante la Comisión de Ética. Asimismo, señaló que en el Congreso hay una “falta total de principios básicos de convivencia y ética”.

Luis López se defiende

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Luis López Vilela, negó haber realizado tocamientos indebidos a la legisladora no agrupada.

“Estoy negando rotundamente toda la denuncia que está haciendo la congresista. Tendría que demostrar todos los actos que está haciendo en mi contra. Si no, tendrá que ser denunciada por difamación a un congresista de la República”, manifestó en Canal N.