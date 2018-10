Jorge Muñoz responde a Daniel Urresti: "No me quiero detener a calificar algo que no tiene sustento"

El virtual alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, habló sobre las primeras medidas que tomará una vez que asuma el cargo el próximo año, y destacó la necesidad de pensar en la ciudadanía más que en protagonismos políticos.

Jorge Muñoz, elegido como alcalde por el partido Acción Popular, hizo este comentario en una entrevista a Canal N en la cual mostró su respaldo a la instalación de una autoridad única de transporte para Lima y el Callao.

“No tenemos que pensar en el protagonismo del alcalde, sino en el bienestar del ciudadano y en todos los sitios donde existen autoridades de transporte únicas se puede ver que hay mejores resultados”, señaló.

Jorge Muñoz recordó que, tanto Lima como el Callao, son una sola unidad geográfica que necesitan un sistema de transporte coordinado para mejorar su fluidez.

“El gran problema que tiene Lima es que tienes 42 alcaldes, con el del Cercado de Lima 43, además de las autoridades provinciales. Tienes facultades dispersas en el MTC, en la autoridad del tren eléctrico […] Pero si tienes una sola cabeza, puedes poner más orden”, indicó.

La Autoridad de Transporte Urbano, que fue aprobada por el Congreso en setiembre, plantea la unificación de las gerencias de transporte de la Municipalidad de Lima y la del Callao junto a representantes del tren eléctrico, Pro Transporte, y demás autoridades que tienen competencia en el sector, en un solo sistema que será encabezado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En otro momento, Jorge Muñoz minimizó las declaraciones que hizo Daniel Urresti, ex candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, quien dijo que con la victoria de Acción Popular ganaron “los choros de Las Malvinas”.

“No me quiero detener a calificar algo que no tiene sustento y que no le tenemos que prestar ni dos segundos de atención. Lo que puedo decir es que vamos a poner el énfasis que nos caracteriza para tener una ciudad más segura”, manifestó.

Por eso, Jorge Muñoz dijo que lo primero que hará una vez que jure en el cargo, será convocar al Concejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. “Lima necesita orden y seguridad y nosotros se la vamos a dar”, aseguró el futuro alcalde de Lima.