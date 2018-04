Nicolás Maduro anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima. “La verdad es que esa cumbre no está en nuestras prioridades, esa cumbre es una pérdida de tiempo (…) anoche decidí que no iré a la cumbre y me quedaré con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14”, anunció Maduro.