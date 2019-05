Nadine Heredia: colaborador afirma que OAS le entregó dinero cuando era primera dama

Un exejecutivo de la constructora OAS, acogido a la colaboración eficaz, aseguró que la exprimera dama Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, solicitó US$230.000 a dicha empresa para contratar encuestadoras de opinión con miras a la campaña presidencial del 2016.

Según información a la que accedió El Comercio, en su testimonio a los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato que viajaron a Brasil en marzo pasado, indicó que en setiembre del 2014, el entonces gerente de contratos de OAS en el Perú, Leonardo Fracassi, recibió una llamada en la que le solicitaban una reunión en Palacio de Gobierno con Nadine Heredia.

El colaborador N°101-2019 refirió que Fracassi llegó a Palacio y le invitaron a dirigirse a una sala donde esperó a la ex primera dama, quien le comunicó que el Partido Nacionalista no sabía si lanzaría o no candidato para las siguientes elecciones ni tampoco tenía definida su estrategia electoral.

Por ello, necesitaba hacer un sondeo con el objetivo de evaluar nombres y otros factores que pudieran darles elementos para tomar las decisiones correspondientes. Para esta tarea requería de US$230.000.

El colaborador manifestó que Fracassi le dijo a Heredia Alarcón que no podía tomar esa decisión y debía consultarlo con los dueños de la empresa OAS.

Agregó que el ex gerente de contratos habló del tema con el presidente de OAS, Adelmario Pinheiro, quien aprobó la entrega del dinero y solicitó al departamento de la controladoria [división de sobornos], que cumpla con lo indicado.

“Se entregó el dinero, parte del acuerdo fue cumplido porque después de la fecha del primer pago que fue cerca de US$120.000 hubo la detención del señor (Leo) Pinheiro, así como de tres miembros del sector de la controladoria”, precisó.

El colaborador señaló también que la entrega del dinero se hizo a través de Ricardo Silva Ferreira, un courier. Fue Fracassi el que le entregó una mochila con el dinero y le indicó con quién debía contactarse a través de un número de teléfono celular.

Como se recuerda, hasta el momento, solo se conocía de los aportes por US$3,5 millones que OAS y Odebrecht entregaron para la campaña presidencial de Humala del 2011.