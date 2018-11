Muñoz sobre comuna limeña: "Ahí donde no hay orden se instala la corrupción"

El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, calificó como un “desgobierno” la gestión del burgomeastre Luis Castañeda Lossio frente al problema de transporte y la dificultad financiera que afronta el Metropolitano.

“Lo que ha pasado acá es que no ha habido ningún equilibrio, no ha habido gobierno. Ha habido un desgobierno. ¿Por qué hay desgobierno? Porque a rio revuelto, ganancia de pescadores. Ahí donde no hay orden se instala la corrupción, se instala una situación de descrédito para los ciudadanos”, sostuvo en ATV.

Muñoz reclamó, además, que la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima supera en 300 millones de soles el presupuesto que tendrá su entrante gestión para el próximo año.

“Por eso le he pedido a los señores que todavía están en la Municipalidad que abran las puertas. […] Piensa mal y acertarás, dice el dicho. Yo no quiero hacer calificaciones”, añadió.

Recordó que las cuantiosas deudas que pesan sobre la comuna limeña se aproximan a los S/467 millones, según la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), pero que aún no puede contrastarla con los datos que maneja la municipalidad pese a sus reiterados pedidos.

“Desde el 8 de octubre, aún cuando todavía no soy el nuevo alcalde en ejercicio, estoy trabajando para que la ola no nos coja desprevenidos, y que cuando lleguemos el 1 de enero a tomar las funciones, comencemos a hacer un trabajo muy serio para los ciudadanos”, finalizó Muñoz.