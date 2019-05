Mamani niega viaje a Bolivia: es falso que haya estado en control migratorio

El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) negó que haya pasado el control migratorio de Desaguadero (Puno) para supuestamente viajar a Puno, en medio de un nuevo proceso de levantamiento de su inmunidad que afronta de parte en el Poder Judicial.

“Es falso que haya estado en control migratorio de Desaguadero. No tengo ningún motivo para viajar [a Bolivia]. No soy un delincuente ni un ladrón”, expresó en Canal N, donde aclaró que se encuentra en Juliaca como parte de la semana de representación.

“Han dicho que me voy a escapar, que voy a fugarme. No tengo por qué escaparme. No [voy a fugar]”, dijo el legislador fujimorista, para quien la Corte Suprema pidió levantar su inmunidad para procesarlo por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado.

“Han pedido mi cabeza, que me den sanción. Yo voy a trabajar tranquilamente, no he hecho nada malo”, agregó el parlamentario fujimorista.

nuevo pedido para levantar su inmunidad

La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad, presidida por Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista), todavía no determina qué día se citará a Mamani para que ejerza su defensa.

En julio de 2016 se reveló que Mamani habría mentido en su hoja de vida. Posteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseguró que cursó estudios primarios y secundarios en colegios de diversas partes del país.

Ante este hecho, el Ministerio Público le atribuye al legislador la comisión del delito de falsedad ideológica por presuntamente haber mentido en su declaración jurada para ser candidato por Fuerza Popular en las elecciones del 2016. La fiscalía también le imputa el delito de falsedad genérica.

El pasado 8 de marzo, el Pleno del Congreso de la República aprobó levantar la inmunidad parlamentaria a Moisés Mamani, a fin de que sea procesado por el Poder Judicial por el presunto delito de tocamientos indebidos.