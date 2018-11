Moisés Mamani fue denunciado constitucionalmente por tocamientos indebidos

El congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos presentó una denuncia constitucional contra Moisés Mamani por los presuntos tocamientos indebidos que habría cometido cuando estuvo a punto de abordar un vuelo y por el cual ha sido objeto de una acusación ante la policía.

En un documento que envió esta mañana al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, Cevallos sustenta la denuncia constitucional por “la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento previo y sancionado en el artículo 176 del Código Penal”.

En la acusación, también se adjunta el comunicado oficial de la aerolínea Latam, así como la denuncia policial que presentó la aeromoza que fue víctima de los presuntos tocamientos indebidos por parte de Moisés Mamani.

Cabe recordar que el parlamentario de Fuerza Popular fue desembarcado de un vuelo el pasado miércoles 14 de noviembre por orden del piloto. Según Latam, se procedió de esta manera luego que una tripulante acusara a Moisés Mamani de haberla agredido luego de haber guardado su equipaje de mano.

El incidente también quedó registrado en una denuncia policial que la presunta víctima presentó ante la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde detalla que el parlamentario “le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo de forma grotesca”.

Moisés Mamani ha negado estas acusaciones y aseguró que fue bajado del vuelo por una descompensación que sufrió por diabetes. “Me bajaron del avión porque estaba delicado de salud, no por tocamientos indebidos. He sido el último pasajero en subir al avión. Incluso el médico del avión, porque me atendieron ahí, puede decir lo que ocurrió. No hubo tocamientos indebidos”, aseguró.

Por este incidente, la Comisión de Ética del Congreso ha abierto de oficio una indagación preliminar para determinar si procede alguna sanción contra el congresista de Fuerza Popular.