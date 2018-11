Mamani sobre denuncia de tocamientos: "Vuelvo a recalcar, no hubo nada"

El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) negó haber realizado tocamientos indebidos en un vuelo de Juliaca hacia Lima. El legislador aseveró que fue desembarcado del vuelo debido a una crisis de la diabetes que padece y no a tocamientos indebidos, como asegura la aerolínea en un comunicado oficial.

“Vuelvo a recalcar, no hubo nada. Perdí el conocimiento en el momento en que puse el maletín, estuve mal de salud y pedí que me dieran una pastilla, pero me dijeron que no podía tener pastillas y no podía viajar así, por esa razón, me he bajado del avión”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

Como se recuerda, la aerolínea LATAM Airlines confirmó en su cuenta de Twitter que el parlamentario fujimorista fue desembarcado del avión el pasado 14 de noviembre por orden del capitán del vuelo.

Según la empresa, la medida fue adoptada luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos por parte del legislador. El hecho ocurrió en el vuelo Juliaca-Lima y quedó registrado en video.

COMUNICADOOFICIALLATAMAIRLINESPERÚ

Informamos que en el vuelo Juliaca – Lima LA2096 del día 14 de noviembre, fue desembarcado el congresista Moisés Mamani, por orden del Capitán del vuelo, luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos. — LATAM Perú (@LATAM_PER) 16 de noviembre de 2018

Al respecto, Mamani dijo contar con un informe médico y uno de la propia aerolínea que respaldan su versión. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el documento que le habría alcanzado la aerolínea, el parlamentario se excusó de leerlo y dijo que lo alcanzaría a los medios.

“Yo tengo ese informe que me ha hecho llegar Latam. El informe del médico y el informe Latam tengo en mi poder. Me imagino que Latam tiene dos informes […] Haré llegar ese informe a los medios para poder aclarar ese punto”, señaló.

Luego de la difusión del comunicado, el portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseveró que el legislador será sancionado según el reglamento de su agrupación e instó a la Comisión de Ética Parlamentaria a actuar “de inmediato” para sancionar esta falta.