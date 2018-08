Moisés Guía: lo que está haciendo Salvador Heresi es una "deslealtad"

Lima. El congresista de Peruanos por el Kambio, Moisés Guía, consideró que Salvador Heresi, con las declaraciones que tuvo contra colegas de su bancada, está actuando de forma “desleal”.

“Lo que está haciendo (Salvador Heresi) es una deslealtad, primero hacia el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y, sobre todo, hacia la idea de que nuestra bancada está siempre unida”, declaró a RPP el parlamentario.

Asimismo, consideró que el ex ministro de Justicia también le faltó el respeto a sus colegas de bancada que sugirieron que debía ser suspendido tras la difusión de nuevos audios entre Salvador Heresi y el suspendido juez supremo César Hinostroza.

“Es una forma desleal y de faltar el respeto a la bancada porque no hemos escuchado su descargo, no hemos hablado nada con él, y él sale a poner adjetivos”, manifestó Moisés Guía.

El congresista detalló que no se ha abierto todavía un proceso disciplinario contra Salvador Heresi, ya que su situación recién será evaluada en la reunión de Peruanos por el Kambio que se llevará a cabo la mañana del jueves 16 de agosto, luego de escuchar sus descargos.

De otro lado, el congresista Jorge Meléndez, vocero alterno de Peruanos por el Kambio, consideró que Salvador Heresi reaccionó de manera excesiva a los cuestionamientos de miembros de su bancada.

“Hubo una preocupación de un colega y se pidió un informe al respecto. Como el congresista Salvador Heresi no estuvo en la reunión, entiendo que hubo una mala interpretación […] Creo que ha habido una actitud impulsiva y sobrerreactiva de él”, declaró Meléndez al programa “No ha derecho”.

En ese sentido, dijo que el ex ministro de Justicia debe esperar antes de responder. “Esperamos que se calme, se tranquilice. Aquí solo hubo un pedido de información y tiene que enviar esos datos por escrito porque está de viaje”, añadió.

Jorge Meléndez consideró que, con lo que ha podido escuchar en los audios, no se puede corroborar algún tipo de conversación ilegal. “No creo que amerite una expulsión de la bancada”, dijo, para luego insistir en que esperarán escuchar sus descargos para tomar una decisión este mismo jueves.

Estas fueron las primeras reacciones desde la bancada de Salvador Heresi luego que este último fuera criticado por sus colegas de Peruanos por el Kambio como Guido Lombardi y Mercedes Araoz. A través de Twitter, el ex ministro recordó que no se le ha aplicado procesos disciplinarios a Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Yo no he cometido ningún delito ni falta. Con todas las pruebas de que @ppkamigo recibió millones del dinero sucio de Odebretch me pregunto porque a él no se le abre un proceso disciplinario de expulsión y se le suspende su militancia de inmediato? @gilbertvioleta