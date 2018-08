Ministerio Público declaró en emergencia al distrito fiscal de Piura

El Ministerio Público confirmó que se declaró en emergencia el distrito fiscal de Piura para poder investigar las diversas denuncias que han salido a la luz en los últimos días y que involucran a magistrados de esta jurisdicción.

La Resolución Ministerial 002872-2018-MP-FN-FN, firmada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, confirma que se toma esta decisión luego de recoger información sobre las acusaciones que involucran a jueces y fiscales de Piura durante una visita inopinada realizada este 13 de agosto.

“Se ha tomado conocimiento de una serie de denuncias referidas a presuntos actos de corrupción que involucrarían a diversas autoridades públicas del distrito fiscal de Piura, las cuales han generado la protesta de la ciudadanía por un supuesto retardo y lentitud en la tramitación de las investigaciones por parte de algunos magistrados del Ministerio Público“, se lee en la resolución.

#LOÚLTIMO Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, dispuso esta noche declarar en #Emergencia al distrito fiscal de #Piura, con el fin de atender denuncias sobre presunta red de corrupción que involucraría a magistrados de esa zona del país. pic.twitter.com/XxeMkkZVb4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 15 de agosto de 2018

Además de la declaratoria de emergencia, que toma vigencia desde hoy, se dispone que las oficinas de Control de la Productividad Fiscal, Registro y Evaluación de Fiscales, además de la Gerencia Central de Potencial Humano, envíen al despacho de Pedro Chávarry en un plazo de cinco días un informe sobre la carga procesal, producción y actividad fiscal en Piura.

Por último, se exige que la Gerencia General y la Gerencia Administrativa del distrito fiscal de Piura brinden todas las facilidades para que se lleven a cabo las acciones ordenadas por el Ministerio Público.

La visita inopinada de Pedro Chávarry a Piura se llevó a cabo luego que se conociera, a través de diversas publicaciones en medios de comunicación, que las investigaciones contra la banda conocida como Los Ilegales implicaba a funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

#AHORA Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, realiza visita inopinada a #Piura, con el fin de disponer acciones concretas frente a denuncias relacionadas a magistrados de dicho distrito fiscal. pic.twitter.com/iE4DcSVkNg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 13 de agosto de 2018

El cabecilla de esta red criminal, Luis León More, habría ordenado y realizado el pago de fuertes sumas de dinero a Luis Cevallos Vegas, juez superior y ex presidente de la Corte Superior de Piura, al ex juez superior Daniel Meza Hurtado, así como a Ricardo Limberg Cerro Sánchez (fiscal adjunto) y a José Rogel Palma (fiscal).

Según las investigaciones de la fiscal Fanny García Caro, el recluido León More hizo que sus parientes coordinen los pagos al juez superior Luis Cevallos para revocar la ampliación de prisión preventiva contra el cabecilla de Los Ilegales y favorecer a diversos miembros de la banda criminal.