Milagros Salazar respalda a Rosa Bartra por declaraciones sobre Martín Vizcarra

La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) respaldó las declaraciones de su colega Rosa Bartra sobre el presidente Martín Vizcarra, a quien instó a tener “cuidado con sus expresiones”, luego que este no descartara una cuestión de confianza por las reformas de justicia que aún no son debatidas en el Legislativo.

“Yo respaldo y reconozco en Rosa Bartra que ella es consecuente con lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Yo la respeto y considero que ella tiene esa posición y es consecuente”, afirmó en entrevista con RPP.

Asimismo, Milagros Salazar defendió las críticas de Rosa Bartra a la gestión del presidente Martín Vizcarra, de quien indicó solo busca “confrontar para tapar su incapacidad y su ineptitud” para gobernar el país.

“Ella ha cuestionado la gestión del Ejecutivo y la gestión de las carteras ministeriales […] La gestión de este gobierno es ineficiente y hay que reconocerlo”, dijo la congresista.

Como se recuerda, el último martes Bartra descartó haber insultado al presidente con estas declaraciones, y aseguró que hizo un “análisis frío de resultados” al considerar que el Ejecutivo ha sido “incapaz e inepto”.

Al ser consultada al respecto, Milagros Salazar se mostró en contra de las agresiones y dijo que cada congresista responde por sus actos y sus declaraciones.

“Ninguna persona puede agredir a otra, entonces, cada uno responde por sus actos. Yo lo que estoy diciendo es que cada uno responde por sus actos, no puedo estar detrás de cada congresista y no puedo asumir una responsabilidad que no me corresponde, yo asumo por mis actos y doy la cara por las cosas que yo hago”, refirió.