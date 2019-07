Archivan denuncia contra Milagros Salazar por contratación de su sobrino

La Comisión de Ética Parlamentaria rechazó abrir una indagación preliminar contra la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) por la contratación de un sobrino suyo en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Legislativo, pese a que la ley lo prohíbe.

Por apenas un voto a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, dicho grupo de trabajo desestimó la denuncia contra Salazar, quien dio sus descargos antes de que el pedido sea sometido a votación.

“Rechazo tajantemente haber participado en la contratación del señor. No pertenezco a la comisión ni como titular ni accesitaria […] Si él omitió o no en su hoja de vida, es su responsabilidad. Es lamentable que de la noche a la mañana se pretenda mancillar mi honor y mi imagen”, expresó.

“Yo no soy responsable ni culpable de una tercera persona […] Me parece una persecución política a mi persona […] Yo estoy con descanso médico, pero he venido acá a dar la cara, porque yo no me corro”, agregó Salazar al borde del llanto.

Como se recuerda, según el programa ‘Punto Final’, Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista, trabajó casi un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla, también de la bancada fujimorista.

En la declaración jurada que presentó Meléndez Salazar al Congreso, este negó tener parentesco consanguíneo de afinidad con algún congresista. Ticlla solicitó la contratación de Meléndez Salazar en agosto de 2018. A los cuatro días de enviada la comunicación a Oficialía Mayor del Congreso, fue contratado como auxiliar.

Al respecto, el Código de Ética Parlamentaria señala que un legislador “no puede emplear o tener ad honórem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las Comisiones que integre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.