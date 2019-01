Miguel Castro y Glider Ushñahua no apoyarán censura de Salaverry

Los congresistas Miguel Castro y Glider Ushñahua, ambos de Fuerza Popular, no votarán a favor de la moción de censura contra el titular del Congreso, Daniel Salaverry, presentada por dicha agrupación.

Según informó el congresista Glider Ushñahua a El Comercio, no firmó el documento de censura por no estar de acuerdo con la medida, por lo que tampoco votará a su favor.

“No voy a votar a favor. No he firmado porque no estoy de acuerdo. Siempre voy a gestar por una posición de diálogo, concertación, prudencia y ponderación (…) Basta ya de enfrentamientos”, manifestó.

Por su parte, Miguel Castro también aseguró que no votará a favor de la censura a Daniel Salaverry y recordó que en el último pleno él fue uno de los que se quedó en el hemiciclo pese a que su bancada se retiró.

“No estoy de acuerdo con la censura. El día de la sesión del pleno, me quedé. De ninguna manera voy a votar a favor”, dijo Castro al mismo medio.

Además, el legislador no descartó presentar su renuncia a Fuerza Popular en los próximos días debido a que “la bancada no ha cambiado de actitud”.

“Ya tenía la intención de apartarme del partido si no cambiaba su línea política. (La renuncia) siempre está latente (…) De que va a pasar, pasará. Pero no tengo fecha”, señaló.

Cabe destacar que Miguel Castro es uno de los testigos protegidos de la fiscalía en la investigación que le siguen a Keiko Fujimori, lideresa de la agrupación, por el presunto delito de lavado de activos.