Mercedes Araoz: "Silva Checa estaba en el círculo más cercano de Keiko Fujimori"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, afirmó que las reuniones que sostuvo con Vicente Silva Checa le dejaron la impresión de que era cercano a Keiko Fujimori, aunque evitó asegurar que fuera asesor.

“Yo quería encontrar a alguien que fuera con influencia para poder lanzar un mensajes en la búsqueda de un diálogo y pro gobernabilidad, porque finalmente eso era lo que buscábamos, y necesitábamos alguien que tenga un grado de influencia”, explicó a Canal N sobre su encuentro con Silva Checa.

Precisó que fue el periodista Juan José Garrido quien la puso en contacto con el abogado, luego de señalarle que necesitaba dialogar con alguien del entorno de la lideresa de Fuerza Popular.

En aquel primer encuentro, Mercedes Araoz confirmó que Silva Checa tenía algún acceso al entorno de la lideresa de Fuerza Popular, puesto que “llegar a Keiko Fujimori era muy difícil”.

“Él Silva Checa dijo que podía llevar el mensaje, que no me prometía nada, pero que podía llevar el mensaje y eso para mí es una persona que podía hablar con Keiko y plantear que hay temas para trabajar”, comentó.

“[Silva Checa] era una persona cercana (a Keiko Fujimori), no puedo afirmar que era un asesor, un contratado, puedo afirmar que era una persona cercana al círculo más cercano de la señora”, agregó Araoz.

Por otro lado, la también parlamentaria de Peruanos por el Kambio (PpK) negó que haya recibido millones de soles en sus cuentas personales tal como lo deslizó la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra.

“No sé cuándo he recibido millones, si me han hecho levantamiento de mi secreto bancario no me he enterado y cómo lo han hecho si yo soy congresista de la República, primero debería haber pasado un proceso de desafuero, de acusación constitucional, varios de estos procedimientos, jamás he recibido millones”, dijo.