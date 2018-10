Mercedes Araoz: "Personalmente siento que devolver a Fujimori a la cárcel es inhumano"

La vicepresidenta Mercedes Araoz aseveró esta noche que devolver al ex presidente Alberto Fujimori a prisión tras la anulación de los efectos del indulto humanitario a su favor es “inhumano” debido a su delicada situación de salud.

“Yo creo que el señor Fujimori está muy enfermo, o sea, se le ve, ¿no? No ha hecho nada de actividad política además. Los que temían eso, no ha estado más bien cubierto por las discusiones entre sus hijos, entonces yo creo que sí, un poquito de humanidad”, sostuvo en una entrevista para el programa “Agenda Política”.

“Personalmente siento que devolverlo a la cárcel es inhumano”, señaló.

La también congresista de Peruanos por el Kambio aseguró que el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori cuando ella era jefa de Gabinete se dio_ “sobre la base de un análisis”_ realizado a través de varios ministerios.

Consideró, en esa línea, que el presidente Martín Vizcarra debería defender el indulto en tanto “que es una facultad del presidente a nivel constitucional, pero no el caso del indulto en particular de Alberto Fujimori, porque no le corresponde”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un nuevo indulto a favor del sentenciado ex mandatario, Araoz aseveró que ello sería una “decisión personalísima del presidente”.

Indicó, en ese sentido, que si de ella dependiera, haría que pase por todas las evaluaciones correspondiente de nuevo.

“Si me tocara a mí, tendría que evaluarlo otra vez, haría que pase las instancias que correspondan el indulto humanitario”, detalló.

Finalmente, la vicepresidenta se mostró a favor de una ley de excarcelación anticipada que permita que el presidente cumpla su sentencia en su domicilio.

“Creo que la ley de excarcelación anticipada debe debatirse. Hay que estudiar bien los formatos. Hay más de 200 personas en esa condición, por eso no sería con nombre propio”, afirmó.